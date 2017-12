Deel dit artikel:











14-jarige jongen door tweetal beroofd van twee paar schoenen Archieffoto

LEIDEN - Een 14-jarige jongen is op Kerstavond beroofd in de Julius Caesarlaan in Leiden. Twee jongens gingen er met twee paar schoenen vandoor. De politie is op zoek naar getuigen.

Het 14-jarige slachtoffer had via sociale media een afspraak gemaakt met een jongen om hem een paar schoenen te verkopen. Op de afgesproken plek ontmoette hij eerst de koper, maar plotseling werd de 14-jarige door een tweede jongen mishandeld. Daarbij staan nog drie jongens die bij de twee lijken te horen. De politie is op zoek naar deze vijf jongens. De jongen ging op sokken een flatgebouw binnen om de politie te alarmeren. Agenten zochten tevergeefs naar de twee daders.

Signalement De jongen die in eerste instantie een paar schoenen zou kopen was een licht getinte jongen, 1,80 à 1,85 meter lang met donker haar, wat aan de zijkanten opgeschoren was. Verder droeg hij een parajumper met een logo op de mouw en sportschoenen. De jongen die het slachtoffer mishandelde was een licht getinte jongen, 1,70 meter lang met opgeschoren zwart haar. Hij droeg een donkere softshell jas met een logo op de mouw. Van de andere drie jongens is geen signalement beschikbaar.