Vrouw ontdekt twee inbrekers bij thuiskomst Archieffoto

ROELOFARENDSVEEN - Een vrouw die in de Wilgenstraat woont in Roelofarendsveen is zich Kerstavond een hoedje geschrokken. Bij thuiskomst zag ze twee inbrekers in haar huis de trap af komen, zo meldt de politie maandag op Facebook.

Het inbrekersduo ontsnapte door een raam aan de achterkant van het huis. De geschrokken vrouw liep naar de buurman, die gezocht heeft naar de inbrekers. Ook de politie heeft gezocht, maar de mannen werden niet meer gevonden. 'Vooralsnog zijn er geen goederen gestolen, maar de schrik zat er, heel begrijpelijk, bij de bewoonster goed in', laten de agenten weten. De politie zoekt getuigen. Er is een signalement van de inbrekers verspreid: beide mannen zijn rond de 1.80 meter lang. Een van hen droeg een grijs joggingpak met capuchon, de ander was in het donker gekleed.