Brandweer herdenkt fatale cellenbrand van 1987 met aangrijpende documentaire De brand in het cellencomplex (Still uit documentaire) De overleden brandweerlieden worden herdacht (Still uit documentaire)

DEN HAAG - Met een aangrijpende documentaire staat het Haagse brandweerkorps maandag stil bij de dood van twee brandweermannen en twee arrestanten. Op Eerste Kerstdag is het precies 30 jaar geleden dat zij omkwamen bij een brand in een cellencomplex in Den Haag.

In de documentaire vertellen collega's en nabestaanden over de brand op 25 december 1987, de belevenissen van die dag en het persoonlijke leed erna. 'Ik heb nog nooit zoveel huilende mannen bij elkaar gezien', zegt Ditta Kramer, weduwe van Réne de Ruiter. Willem Mali, toenmalig bevelvoerder van de brandweer, hoe zijn korps het vuur in het cellencomplex moest bestrijden. 'Je denkt: oh, dat is een automatische melding, zoals zovele. En toen kwam het eerste bijzondere: ze zeiden dat we moesten aanrijden van de achterkant.'

4 doden Achttien arrestanten werden door de bewaarders bevrijd, twee kwamen om. Twee brandweermannen vonden de weg naar buiten niet terug. Het korps staat ieder jaar stil bij deze gitzwarte Eerste Kerstdag in 1987. BEKIJK OOK: Haags brandweerkorps herdenkt brand cellencomplex