Meerdere mensen onwel na koolmonoxide in restaurant

LEIDSCHENDAM - Bij restaurant Fratelli in Leidschendam zijn maandagmiddag meerdere mensen onwel geworden door koolmonoxide. Elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en acht mensen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Rond 13.45 uur kwam er een melding binnen dat er iemand in het Italiaanse restaurant aan de Sluiskant onwel was geworden. Toen de hulpdiensten er waren, bleken meer mensen zich niet goed te voelen.

De brandweer mat een verhoogde concentratie koolmonoxide. Het pand werd tijdelijk ontruimd. De mensen die naar het ziekenhuis moesten, waren aanspreekbaar en zijn zelf de ambulance ingestapt. 'De klachten variëren van hoofdpijn tot niet lekker voelen', zegt de brandweerwoordvoerder.



Oorzaak

De koolmonoxide kwam bij een apparaat vandaan. Wat voor apparaat dit is, is niet bekend. 'Het apparaat is uitgezet en mag niet meer worden gebruikt', zegt de woordvoerder. De brandweer heeft het restaurant geventileerd en rond 16.30 uur werd het restaurant weer vrijgegeven.

Een medewerker van het restaurant kon niets vertellen over het voorval. 'We willen er niets over kwijt.'