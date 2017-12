Boodschappen doen op Eerste Kerstdag: 'Ik krijg onverwachts visite'

NAALDWIJK - De crème fraîche vergeten voor de peperroomsaus, of de kaneel die onmisbaar is voor de stoofpeertjes? Geen paniek. Op Eerste Kerstdag waren veel supermarkten gewoon open. Ook de Albert Heijn in Naaldwijk.

Superdruk is het niet, maar het loopt wel lekker door in de supermarkt aan de Verdilaan. De één blijkt munt en citroen vergeten te zijn voor het kerstmenu, de ander moest nog even smeerkaas kopen voor de kinderen, want 'de jongens zonder smeerkaas 's ochtends, dat wordt helemaal niks'. Een ouder echtpaar dacht alles al in huis te hebben, maar krijgt onverwachts visite, dus dat de winkel open is, komt heel goed uit.

Erik Michielsen, manager van de supermarkt, zegt dat de winkel open is omdat de klanten dat willen. Moeite om personeel te vinden dat tijdens de feestdagen wil werken, heeft hij niet. 'We hebben heel veel jongeren en we betalen op Eerste en Tweede Kerstdag dubbel, dus ze willen voor die toeslag graag werken.'



Regiofunctie

En de opening van de vestiging in Naaldwijk tijdens de Kerst loont, zegt Michielsen. 'We hebben er dit jaar in het Westland voor gekozen dat wij als enige Albert Heijn open zijn. Dus Honselersdijk, De Lier en 's-Gravenzande zijn dicht. En dan hebben wij de regiofunctie waardoor dit uiteindelijk lonend is.'

En de klanten zijn over het algemeen blij met de kerstopening. 'Het hoort er een beetje bij tegenwoordig', zegt een dame. 'Het is wel handig, maar als het niet open is, is het ook niet zo erg', zegt een jongedame. Een oudere dame laat weten dat het voor haar niet hoeft. 'Ik ben nu blij omdat het er is, maar anders hoeft het niet voor mij. Ik vind het sneu voor de mensen die wel moeten werken.'



Run op stokbroden

Twee dames bij de bakkerijafdeling vinden het echter geen probleem om tijdens de kerstdagen te werken. Ze zijn lekker druk. 'Vooral de stokbroden gaan heel erg hard', zegt één van hen lachend. Op de vraag of de mensen nu tijdens deze dagen een beetje aardiger voor hen zijn, zegt ze: 'Ja, ze zijn wel heel blij, behalve als er geen stokbrood is, hahaha!'

