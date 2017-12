Deel dit artikel:











Konijn vlak voor Kerst gedumpt in de bosjes Foto: Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hij stond zielsalleen in de bosjes, in een doos met zaagsel. Bij het ruiterpad bij de Zegersloot in Alphen aan den Rijn is vlak voor de Kerst een konijn achtergelaten. Een hond vond het dier en redde daarmee zijn leven. 'We weten bijna 100 procent zeker dat het konijn is gedumpt', zegt een woordvoerder van Dierenambulance Alphen aan den Rijn.

De hond liep zaterdagavond met zijn baasje langs de bosjes toen hij iets rook. 'Zijn baasje zag vervolgens een doos staan waar een konijn in zat', zegt de woordvoerder. Het dier had een ontstoken oog en zat zonder voedsel of water in de doos.



'We denken dat hij er een paar uur heeft gestaan, zijn maagje zat nog vol.' Volgens de dierenambulance lijkt alles erop dat het konijn is gedumpt. 'Het behandelen van zo'n ontstoken oog kan in de 100 euro lopen, dan kan het goedkoper zijn om een nieuw konijn te kopen.'



Aangekomen bij de Dierenambulance is het konijn in een warm, droog hok gezet en heeft het pijnstillers gekregen. 'Hij wou eerst niet eten vanwege de pijn. Maar nu gaat het hartstikke goed, hij gaat naar de opvang.' Volgens de ambulancemedewerker komt het niet heel vaak voor dat dieren worden gedumpt. 'Gelukkig valt het mee. We hebben tussen de één en vijf gevallen per jaar.'