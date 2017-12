Deel dit artikel:











Minderjarig meisje gewond bij steekpartij in Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - In een huis in de Roemer Visscherstraat in Den Haag is maandagavond een minderjarig meisje neergestoken. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde rond 18.00 uur. De politie heeft een 36-jarige man opgepakt. Wat zijn relatie tot het meisje is, is niet bekend.



Het is niet bekend wat de aanleiding van de steekpartij is. 'We vermoeden dat het ligt in de relationele sfeer', zegt een politiewoordvoerder. De 36-jarige man zit nog vast en de politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de steekpartij. Het is niet bekend hoe het met het meisje gaat.