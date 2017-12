Deel dit artikel:











Oproep: kerstkinderen gezocht Armin van Buuren in het Paard van Troje in Den Haag

REGIO - Wie met Kerst jarig is, viert dubbel feest. Is het leuk om een kerstkind te zijn, of juist niet? Hoe vier je je verjaardag als je deze dagen jarig bent? Omroep West is op zoek naar mensen die op Eerste of Tweede Kerstdag zijn geboren.

De Leidse dj Armin van Buuren is zo'n kerstkind. Hij viert maandag zijn 41ste verjaardag.



In HMC Haaglanden kwam maandagochtend een nieuw kerstkind ter wereld. Daar werd om 7.39 uur Annamei Zhang Fanser geboren.



Hoe is het om met Kerst jarig te zijn? Wat zijn jouw ervaringen? Ken of ben jij een kerstkind: mail je verhaal - eventueel met foto - naar online@omroepwest.nl.