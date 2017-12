Reddingsactie voor Karaoketaxi: 'Het zou heel jammer zijn als het stopt'

DEN HAAG - De eigenaar van de Karaoketaxi in Den Haag, Ton Baggerman, zit met zijn handen in het haar. De motor van zijn busje heeft het begeven en hij heeft geen geld voor een nieuwe. Hij is daarom een inzamelingsactie begonnen voor het behoud van zijn bedrijf. 'Ik ben afhankelijk van dat busje.'

De Karaoketaxi van Baggerman (60) is al jaren een begrip in Den Haag. In 2002 bouwde hij een auto om tot een mobiele karaokebar. 'Ik was altijd met muziek bezig. Ik dacht: als ik iets met een taxi ga doen, dan doe ik het anders dan de rest.' Dat lukte. Zijn taxi met complete karaokeset werd een groot succes. Jody Bernal, Di-rect, René Froger: allemaal maakten ze een ritje. 'Het was een compleet gekkenhuis. Als ik terugkijk, was dat de allermooiste tijd.'

De laatste jaren liep de klandizie terug, maar de inkomsten bleven genoeg om van rond te komen. Afgelopen jaar knapte hij zijn busje weer helemaal op: nieuwe accu's, nieuwe banden en een andere geluidsinstallatie. 'Ik heb er veel geld in gepompt, zo hoopte ik nog even verder te kunnen.'



Motor kapot

Tot hij dinsdag wilde wegrijden bij een computerzaak, waar hij was voor zijn geluidsinstallatie. 'Ik kwam niet meer weg.' Er kwam een monteur en die vertelde dat zijn motor kapot was. 'Dat kost zo 4.000 euro, of ik moet een andere bus kopen.'

Het was de druppel voor Baggerman. Hij probeerde een lening bij de bank te krijgen, maar kreeg deze niet. 'Omdat ik te weinig winst maak.' Het busje staat nu werkloos voor zijn voordeur. 'Het is een troosteloos gezicht.'





Reddingsactie

Als laatste redmiddel probeert Baggerman nu via crowdfunding geld op te halen. 'Voor een nieuwe motor of een nieuwe bus, zodat ik tot mijn 67ste vooruit kan.'

Als hij het geld niet rond krijgt, houdt de Karaoketaxi op te bestaan. 'Dan is het einde verhaal en dat zou heel jammer zijn. Ik heb geen idee wat ik dan moet doen. Ík heb niks meer in mijn kontzak.' De Hagenaar hoopt dan ook dat zijn reddingsactie slaagt. 'We gaan kijken of het loskomt bij mensen. Het is een begrip geworden in Den Haag.'