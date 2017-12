Deel dit artikel:











Omstanders helpen man uit ijskoude Vliet Foto: Regio15

RIJSWIJK - Een man is in de nacht van Eerste Kerstdag op Tweede Kerstdag in het ijskoude water van de Vliet in Rijswijk beland.

Meerdere omstanders twijfelden geen moment en kwamen op het hulp geroep van de man af. De drenkeling kon zich met hulp van de omstanders vasthouden aan de kade. De brandweer heeft de man uiteindelijk uit het water gekregen, meldt Regio15. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de man meegenomen ter controle. Het is niet bekend hoe het met de man gaat of hoe hij in het water terecht is gekomen.