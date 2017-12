Oud-voetballers Koos van Dullemen en Gijs van Wijk overleden

DEN HAAG - In het Spaanse Benidorn is zondag Koos van Dullemen overleden, een dag later, op Eerste Kerstdag overleed Gijs van Wijk tijdens zijn vakantie in Brazilië, schrijft Haaglanden Voetbal.

Koos van Dullemen was bekend als oud-voetballer van ADO Den Haag. In 1966 verhuisde hij als speler naar de voetbalclub Holland Sport en later naar RVC. Samen met zijn broer had hij jarenlang een sportzaak aan de Jan Luykenlaan in Den Haag.

Gijs van Wijk was in Den Haag vooral een bekende binnen het G-voetbal. Zo was hij nauw betrokken het G-voetbal bij HVV Hercules. G- voetbal is voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Van Wijk is ook de drijvende kracht achter het SGK Muziekgala in de Rijswijkse Schouwburg zijn. Dit gala wordt elke twee jaar georganiseerd voor mensen met een verstandelijk beperking.

Omroep West was zeven jaar geleden te gast bij het SGK Muziekgala. Hieronder een registratie van de feestavond.