BBC-serie The Miniaturist met Leids decor eindelijk op televisie

LEIDEN - De televisieserie The Miniaturist, waarvan een groot deel werd opgenomen op het Rapenburg in Leiden, wordt op Tweede Kerstdag voor het eerst uitgezonden op de BBC.

Het verhaal speelt zich af in de Gouden Eeuw op de Herengracht in Amsterdam, maar om logistieke redenen werd alles in Leiden opgenomen. Dat betekende dat het straatbeeld van het Rapenburg helemaal moest worden aangepast. Voor één dag was er geen enkele auto, straatbord en fietsbeugel te bekennen.

The Miniaturist is een verfilming van de gelijknamige bestseller van Jessie Burton. Het gaat over een jongedame die van haar veel oudere echtgenoot, een rijke handelaar die altijd op reis is, een poppenhuis cadeau krijgt om haar eenzaamheid te verdrijven. Als er mysterieuze pakketjes worden bezorgd voor het poppenhuis onthullen zich allerlei geheimen met een dramatische en gewelddadige wending.



Gratis promotie

De gemeente Leiden liet in het voorjaar al weten blij te zijn met de gratis promotie die de opnames teweegbrengen. '‘Leiden wordt op de kaart gezet. De mooiste gracht, straat van Leiden komt prominent in beeld.’

The Miniaturist wordt op Tweede Kerstdag uitgezonden op BBC One om 22.00 uur Nederlandse tijd.

