1,7 miljoen tv-kijkers kersttoespraak koning De kersttoespraak van koning Willem-Alexander. | Foto: ANP

WASSENAAR - De kersttoespraak van koning Willem-Alexander, die werd opgenomen in Villa Eikenhorst in Wassenaar, heeft op Eerste Kerstdag bijna 1,7 miljoen tv-kijkers getrokken. Aan het begin van de middag keken bijna 1,3 miljoen mensen en naar de herhaling op NPO 1 aan het eind van de middag nog eens 390.000. De SKO heeft in de cijfers geen rekening gehouden met mensen die de toespraak op een ander tijdstip online zagen.

De toespraak stond in het teken van gemeenschapszin. Kerk, kantoor, café, sportclub en school verliezen de samenbindende functie steeds meer, aldus de koning. 'Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl.' Naar de toespraak keken maandag om 13.00 uur om precies te zijn 1.259.000 mensen, verdeeld over vier tv-zenders: NPO 1 (947.000), NPO 2 (185.000), RTL 4 (104.000) en SBS 6 (23.000). Alleen naar Het geheime Dagboek van Hendrik Groen en het NOS Journaal van 20.00 uur keken maandag meer mensen.



Voorgaande jaren Vorig jaar trok de kersttoespraak van Willem-Alexander bijna 1,5 miljoen tv-kijkers, het jaar ervoor 1,6 miljoen en in 2014 bijna 2 miljoen. Zijn eerste kersttoespraak als koning werd door in totaal 2,3 miljoen mensen gezien. De laatste van zijn moeder koningin Beatrix in 2012 zagen 1,8 miljoen mensen. De kijkers naar de uitzending om 13.00 uur en de herhaling aan het eind van middag zijn steeds bij elkaar opgeteld.