Overspannen situatie op woningmarkt in Zuid-Holland

DEN HAAG - Woningzoekenden in Zuid-Holland hebben het niet makkelijk. Dit blijkt uit een woningmarktenquête van Omroep West en de NOS.

De meeste mensen die huren of willen huren zoeken een sociale huurwoning. Gemiddeld staan ze hiervoor 36 maanden ingeschreven. Dit zou voor een groot deel te wijten zijn aan een grotere instroom van huishoudens die voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden, zoals arbeidskrachten uit het buitenland, buitenlandse studenten en vluchtelingen met een verblijfsvergunning.



Verkopers blijven elkaar overbieden

Niet alleen mensen die goedkoop willen huren in Zuid-Holland hebben last van de overspannen woningmarkt. Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft concludeert dat er voor kopers steeds minder aanbod is, want verkopers met hoge inkomens blijven elkaar overbieden op elke beschikbare woning. Mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek van Omroep West onderschrijven dit. Het vinden van hun droomhuis wordt bemoeilijkt doordat er weinig woningen op de markt zijn in de prijsklasse die zij zoeken.

Boelhouwer denkt aan drie maatregelen: het opschroeven van de nieuwbouwproductie, een regulering van de huurprijzen door gemeenten en een betere verdeling van de bestaande huurwoningen. Dit laatste zou kunnen betekenen dat woningbouwverenigingen hun huurders vragen om door te stromen naar een andere woning die beter bij hun leefsituatie past.

