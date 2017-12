Buurtbewoner betrapt inbrekers in Roelofarendsveen

ROELOFARENDSVEEN - Een bewoner van de Harteveldstraat in Roelofarendsveen heeft in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag inbrekers ontdekt in een naastgelegen huis.

Rond 2.00 uur 's nachts schrok de vrouw wakker van glasgerinkel. Toen ze naar buiten keek, zag ze nog net drie jongemannen wegrennen en in een lichtkleurige auto stappen. De auto reed vervolgens weg via de Populierenstraat, de rotonde bij de Meerkreuk over en daarna de Rembrandt van Rijnsingel op.

Een zoektocht door de politie naar de daders leverde niets op. Het is niet bekend wat er is buitgemaakt en of de bewoners thuis waren op het moment van de inbraak. Wel is er een raam gesneuveld en een kozijn beschadigd.