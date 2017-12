Bouw vuurstapels Duindorp en Scheveningen van start

DEN HAAG - De bouwers van de jaarlijkse vreugdevuren op het strand van Scheveningen lopen warm voor de start. Dinsdagavond om 22.00 uur beginnen de teams van Duindorp en Scheveningen met het stapelen van de benodigde pallets. Tot Oudjaarsavond wordt er 24 uur per dag gebouwd.

Even leek het festijn op de tocht te staan. De Scheveningers wilden stoppen na een geschil met de gemeente. Ze waren het niet eens met de beperkingen die de gemeente op de hoogte van de stapel legde. Die mag maximaal 35 meter hoog worden. Daarnaast baalden ze van de plannen van de gemeente om de vuurwerkshow te verplaatsen. Die schuift in de praktijk slechts tientallen meters op. Maar een nieuwe lichting bouwers neemt het stokje nu over. Burgemeester Pauline Krikke liet in september weten alle vertrouwen te hebben 'in een feestelijke en veilige editie'.

De vreugdevuren zijn een jaarlijkse traditie waarbij Duindorpers en Scheveningers tegen elkaar strijden om de grootste vuurstapel. Het evenement heeft een roemrucht verleden: er heerste vaak een stevige concurrentiestrijd, maar in de jaren negentig was het ook regelmatig aanleiding tot vechtpartijen, brandstichting en vandalisme. Dit zorgde voor honderdenduizenden euro's schade.



