COLUMN: Dierenleed

DEN HAAG - Laatst was de New York Times op bezoek in Den Haag. Een verslaggever liep een paar dagen mee met de dierenpolitie. Hij sprak ook met de officier van justitie die zaken rond dierenmishandeling en dierenverwaarlozing doet. Soms is het goed om met frisse ogen naar je eigen land te kijken. Deze journalist vond het heel bijzonder dat de Nederlandse politie en justitie tijd en energie staken in dit probleem. Iets wat wij eigenlijk vanzelfsprekend vinden.

Want dieren hebben geen stem, maar wél gevoel. Dieren zullen niet zelf naar de politie stappen, maar ze hebben wél onze bescherming nodig. In zekere zin kan je dierenmishandeling ook enigszins vergelijken met kindermishandeling.

Natuurlijk is dat van een heel andere orde. Maar de overeenkomst is dat het ook daarbij gaat het om een kwetsbare groep die niet voor zichzelf kan opkomen. En dus moeten anderen dat doen. En de vergelijking gaat nog wat verder.

Want net als bij kindermishandeling gaat achter dierenmishandeling vaak meer schuil. Het kan een indicatie zijn voor andere agressiviteit, naar volwassenen of kinderen. Het kan ook samengaan met een verslaving aan alcohol of drugs. Met schuldenproblematiek of een psychische stoornis. Daarom is het goed om gevallen van dierenmishandeling vroeg op de radar te hebben.

Bij dierenverwaarlozing ligt dat iets genuanceerder. Daarbij zie je vaak dat de eigenaren niet alleen hun dieren maar ook zichzelf verwaarlozen. Ze hebben moeite om hun leven op de rails te houden. Soms is dat tijdelijk. Doordat ze overspannen zijn, in scheiding liggen of door ouderdom de zorg niet meer aankunnen. Het kan iedereen overkomen.

Zaken rond dierenmishandeling of dierenverwaarlozing resulteren meestal in een boete of een taakstraf. Vaak in combinatie met begeleiding door de Reclassering. Want ook de achterliggende problemen moeten aangepakt.

U kunt denken: is dat alles? Maar het werkt. Want de meeste mensen zien we hier (gelukkig) nooit meer terug. Als Nederland mogen we trots zijn op die aanpak. We hebben iets bijzonders in handen, maar soms heb je een outsider nodig om dat te beseffen. Ik wens u een heel goed uiteinde. En hou uw huisdieren binnen. Want u weet hoe ze op vuurwerk reageren. Een voorspoedig 2018!

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht.

Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.