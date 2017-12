Mannen uit Gouda en Delft aangehouden op verdenking van terrorisme

DELFT - De politie heeft op Kerstavond in Rotterdam vier mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Het gaat om mannen uit Vlaardingen (21), Delft (30) en Gouda (23) en een 29-jarige Zweed.

Informatie van een buitenlandse politiedienst over de mogelijke betrokkenheid bij terrorisme van de Zweed leidde tot een onderzoek in Nederland. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket had de man contact gehad met de drie mannen uit Nederland.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket was er geen concrete aanwijzing die wijst op een aanslag. 'Maar in het voorkomen van een terreuraanslag nemen het OM en de politie geen enkel risico. Een aanwijzing kan voldoende zijn om in te grijpen', aldus de woordvoerder.



Woningen doorzocht

De man uit Zweden kwam zondagmiddag aan met een vlucht uit Stockholm. In Nederland had hij met de drie mannen afgesproken. Aan het begin van de avond arresteerde de politie ze allemaal.

Na de aanhouding van de mannen zijn vier woningen doorzocht in Vlaardingen (2), Delft en Gouda. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel is er beslag gelegd op gegevensdragers die verder worden onderzocht.

De vier mannen zitten vast en worden verhoord door de politie.