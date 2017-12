Hoe vieren kerstkinderen hun verjaardag?

REGIO - Wat hebben dj Armin van Buuren (41), prins Bernhard junior (48), de Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen (70) en hondenkenner Martin Gaus (73) met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal met Kerstmis jarig. Maar is dat eigenlijk leuk? En hoe vier je het?

Op onze oproep om kerstkinderen te delen is massaal gereageerd. En daaruit blijkt dat er op 25 december bijzondere mijlpalen zijn gevierd. Zo deelt Jeanne Pex uit Den Haag dezelfde geboortedag als haar kleinzoon, heeft de moeder van stadgenote Hennie Vanast haar 93ste verjaardag met vijf (!) generaties gevierd en heet kerstkind Ruben van Haften uit ‘s-Gravenzande officieel Rudolph.

Of het leuk is om jarig te zijn op Eerste Kerstdag? Veel 'geluksvogels' vinden van wel. Onder wie Natasja van Vliet uit Leiden, die het 'superleuk en gezellig' noemt. 'Iedereen vraagt altijd of dat vervelend is. Maar zo ervaar ik dat niet, het is dubbel feest', aldus Joanne van Duijn, eveneens een bewoonster van de Sleutelstad. Ook de Haagse Aboubakr Belhaj zegt als moslim 'gewoon' zijn verjaardag te vieren.

'Echt niet leuk'

Maar niet iedereen denkt er hetzelfde over. Neem bijvoorbeeld Marja Braster. 'Echt niet leuk', reageert de Haagse. 'Je kan nóóit je verjaardag op de dag zelf vieren (behalve uiteraard met de kids) en de dag ervoor willen mensen kerstavond met hun dierbaren vieren. Als kind werd je kinderfeestje tussen alle hectiek van de feestdagen gepropt.' Ze voegt er wel aan toe dat ze gek is is op de feestdagen.

En hoe zit het met 26 december, de dag dat onder anderen Greet Hage uit Zoetermeer de 80ste verjaardag van haar broer Dirk heeft gevierd? Nelleke Smit-Breedijk uit Waddinxveen keek er extra naar uit dat zoon Ivan zeventien kaarsjes uit mocht blazen. De jarige job zit namelijk al vier weken met zijn been in het gips en is twee keer geopereerd.



Familie ontwijken

'Dubbele kadootjes', telt de net 16 geworden Calvin Mulder uit Den Haag zijn zegeningen. 'En nu ook nog scooter mogen rijden. I love jarig zijn op Tweede Kerstdag.' Een verjaardag kan ook om totaal andere redenen zo z’n voordelen hebben, weet de Delftse Marion Baas te vertellen. Haar vriendin Ernie is het feestvarken. 'Heerlijk', bekent Baas. 'Al bijna dertig jaar kan ik familie ontwijken.'

Als je het over kerstkinderen hebt, mogen de jarigen op kerstavond ook niet vergeten worden. Op 24 december heeft zowel Ingrid 't Hart uit Rijswijk als haar moeder een jaartje bijgeschreven en is de Haagse Gaby op het podium toegezongen door de Haagse Toppers. En wat als je dochter in de nacht van 26 op 27 december om 00.07 uur is geboren? Het antwoord van Aarti Van Ewijk-Panchoe uit Den Haag: 'Wij hebben drie dagen feest.'

