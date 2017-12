Kerstkilo's eraf rennen tijdens Kerstcross in Zoeterwoude

DEN HAAG - Tweede Kerstdag. Voor velen betekent dit uitslapen en uitgebreid brunchen. Maar wie die luiheid al snel zat was, kon dinsdag z'n kerstkilo's eraf rennen tijdens de jaarlijkse Kerstcross van voetbalvereniging Meerburg in Zoeterwoude.

Bert de Lange bedacht 44 jaar geleden samen met een vriend het hardloopevenement. 'We dachten: dan zit je bijna vier dagen thuis en er wordt niet gesport en niets gedaan, tijd om zelf iets op te zetten.' Tijdens de cross vervult Bert de rol van commentator.

Zo'n 150 deelnemers konden meedoen met een tocht van 2,5, vijf en tien kilometer. Of de sportieve middag ook bij heeft gedragen aan een lichter lichaamsgewicht is nog maar de vraag, want naderhand werd er ook weer geproost met bier in de kantine.

