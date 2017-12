Overzicht OKT dag 1: Jutta Leerdam valt op, Jos de Vos valt om

REGIO - Tijdens dag 1 van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen hebben geen regionale schaatsers zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Op de 1000 meter voor vrouwen viel de 18-jarige Jutta Leerdam in positieve zin op. Het supertalent uit 's-Gravenzande, regerend Nederlands jeugdkampioen sprint, snelde met 1.17,08 naar de negende tijd.

Tien dagen eerder had Leerdam in hetzelfde Thialf nog bijna een seconde sneller gereden (1.16,05). Daarmee zou ze nu als derde zijn geëindigd, achter winnares Jorien ter Mors (1.15,38) en Marrit Leenstra (1.16,03), en vóór Ireen Wust (1.16,29). 'Dit toernooi was ook niet mijn hoofddoel, de focus ligt bij het WK Junioren', liet Leerdam, die tussendoor nog ziek was geweest, aan Schaatsen.nl weten.

Roxanne van Hemert uit Wassenaar werd elfde in het negentienkoppige deelnemersveld. Zij zette een tijd neer van 1.17, 29. Verder finishten Manouk van Tol uit Ter Aar (1.18,47), Leeyen Harteveld uit Zoetermeer (1.18,83) en Tessa Boogaard uit Hoogmade (1.19,65) respectievelijk op de plaatsen veertien, zeventien en achttien. Alleen de nummers 1 en 2 mogen rechtstreeks naar de Spelen, alle nummers 3 zijn afhankelijk van andere resultaten.

'En dan lig je ineens op je gezicht'

Voor de uit Boskoop afkomstige Jos de Vos viel het doek voortijdig op de 5000 meter. Zijn race was al na 2,5 ronde voorbij door een valpartij. 'Ik voelde me goed', vertelde De Vos aan Schaatsen.nl. 'Ik was lekker gestart met een rondje 30.2 en voelde dat ik nog wel wat kon versnellen, maar toen bleef ik met mijn linkerschaats haken. En dan lig je ineens op je gezicht.'

Patrick Roest en Erik Jan Kooiman uit Lekkerkerk haalden in tegenstelling tot De Vos wel de finish. Roest werd met 6.20,36 vijfde. Kooiman kwam niet in de buurt van olympische kwalificatie. Met zijn dertiende tijd (6.27,57) bleef hij ver verwijderd van de top-3: Bob de Vries (6.15,06), Sven Kramer (6.15,79) en Jan Blokhuijsen (6.18,01).

LEES OOK: Jac Orie beste coach van Nederland