Joost Karhof (48) overleden op Tweede Kerstdag

DEN HAAG - Radio- en televisiepresentator Joost Karhof is plotseling overleden. De 48-jarige Hagenaar werd op Tweede Kerstdag thuis onwel en is op weg naar het ziekenhuis in een ambulance gestorven, meldt mediapartner NOS.

Karhof was in dienst bij omroep NTR en presenteerde op tv onder meer Nieuwsuur, Kunststof TV en vier keer de Grote Geschiedenis Quiz. Luisteraars van Radio 1 kennen hem als plaatsvervangend presentator van Nieuws en Co.

De in Gouda geboren Karhof, die rechten studeerde aan de Universiteit Leiden, begon zijn loopbaan als sportjournalist bij de Voorburgse Courant. Hij werkte vervolgens ook van 1992 tot 2000 als verslaggever en presentator bij Omroep West.

Sport en politiek

Rob Langeveld werkte met hem samen bij dagblad Het Binnenhof, waarvoor Karhof basketbalverslaggever was, en haalde hem als chef sport naar Omroep West. Daar hield Karhof zich aanvankelijk alleen bezig met sport, maar later verlegde hij zijn aandacht naar de politiek.

Karhof maakte naam als journalist met de zegeheten Ceteco-affaire, waarbij de provincie Zuid-Holland in het geheim voor twee miljard gulden had belegd. Zijn geruchtmakende interview met gedeputeerde Arie de Jong werd uitgezonden in het NOS Journaal. De Jong, twee andere gedeputeerden een Commissaris van de Koningin traden diezelfde dag nog af.

Superlatieven

Enkele maanden later ging Karhof aan de slag in Hilversum. 'Een fantastische collega en privé een tof mens', reageert Rob Langeveld op zijn plotselinge overlijden. Hij spreekt in superlatieven over Karhof. 'Heel collegiaal, heel leergierig en een heel goede interviewer. Om de zoveel jaar hebben we een reünie met oud-medewerkers van Radio West Sport. Daar was hij de meest graag geziene gast.'

Zijn landelijke doorbraak beleefde Karhof met het presenteren van tv-programma's als NOVA/Den Haag Vandaag en De Wereld Draait Door. Omroep West wenst zijn vrouw Kim, die als visagiste werkzaam is voor de regionale omroep, en alle nabestaanden veel sterkte met het verlies.