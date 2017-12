Gratis vijf gangendiner in Den Haag: 'Onze gasten zijn allemaal alleen met kerst'

DEN HAAG - Met kerst hoort niemand alleen te zijn. Daarom organiseerden Resto Van Harte, de gemeente Den Haag en Albert Heijn op Eerste en Tweede Kerstdag een gratis diner in een tent op het Plein voor ruim 400 Hagenaars. 'Onze gasten zijn jong en oud, rijk en arm, en allemaal alleen met kerst', zegt Ben Lachhab van Resto Van Harte.

In de grote tent in de binnenstad van Den Haag zitten op Tweede Kerstdag ruim 200 mensen. 'Ik was alleen thuis, dus ik dacht: laat ik naar dat diner van Van Harte gaan. Dan heb ik een keer een leuke kerst', zegt een man die een kop paddestoelensoep naar binnen lepelt.

Een dame een paar stoelen verderop vertelt dat ze geen man en kinderen heeft en dus meestal de hele dag op de bank ligt op Tweede Kerstdag. 'Nu moest ik vandaag aankleden en hier naartoe. Heel leuk.' Ze smult van een garnalencocktail die voor haar staat.



Wethouder in schort

Er lopen zo'n 50 vrijwilligers rond. Ze serveren het diner uit, schenken drankjes in en helpen in de keuken. Eén van hen is de Haagse wethouder Karsten Klein, die voor de gelegenheid een schort draagt. 'Ik heb gisteren kerst gevierd en doe dit vandaag, samen met mijn vrouw. Ik serveer het eten, maak een praatje en zorg dat mensen een leuke avond hebben.'

De gasten krijgen een vijfgangenmenu geserveerd. Na de soep en de garnalencocktail volgen een lamsbout, ijs met warme kersen en tot slot koffie met bonbons. 'Van Albert Heijn mochten we winkelen zonder te betalen, zonder beperkingen. En dat hebben we gedaan,' vertelt Restomanager Lachhab.



Volgend jaar op Malieveld

Resto Van Harte verzorgt het hele jaar betaalbare diners in buurthuizen door het hele land. 'In Den Haag zijn er vijf of zes plekken waar je terecht kunt voor een lekkere maaltijd tegen een kleine prijs', legt Lachhab uit. Hij selecteerde de gasten van vanavond; vaak mensen die regelmatig bij Van Harte eten.

Na twee geslaagde kerstdiners, met vierhonderd tevreden gasten, denkt Lachhab al na over volgend jaar. 'Dit gaan we volgend jaar veel groter doen. Ik zeg tweeduizend man, wie weet drieduizend man. En dan op het Malieveld, want dat is de plek waar dat kan.'

