West Wekker: Joost Karhof overleden en zeer grote brand in Pijnacker

REGIO - Goedemorgen! Tweede Kerstdag is niet ongemerkt voorbijgegaan, maar helaas was er gisteren ook triest nieuws. Joost Karhof, bekend van radio en televisie, is onverwacht overleden. En in Pijnacker is het kerstfeest flink verpest door een fikse brand. Gelukkig viel er ook genoeg te vieren. Dit is de West Wekker!

1. Joost Karhof (48) overleden op Tweede Kerstdag

Radio- en televisiepresentator Joost Karhof is plotseling overleden. De 48-jarige Hagenaar werd op Tweede Kerstdag thuis onwel en is volgens mediapartner NOS op weg naar het ziekenhuis in een ambulance gestorven. Karhof, die van 1992 tot 2000 als verslaggever en presentator werkte bij Omroep West, presenteerde op tv onder meer de programma's Nieuwsuur, Kunststof TV en vier keer de Grote Geschiedenis Quiz. Op Radio 1 was hij plaatsvervangend presentator van Nieuws en Co.

2. Zeer grote brand in rijtjeshuis Pijnacker

In Pijnacker heeft een zeer grote brand gewoed. Het ging om een uitslaande brand in de keuken van een rijtjeshuis in de Vlierlaan. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn de naastgelegen woningen ontruimd. De bewoners van drie huizen hebben de nacht elders door moeten brengen.

3. Hoe vieren kerstkinderen hun verjaardag?

Onze zoektocht naar kerstkinderen heeft veel reacties opgeleverd. Daaruit blijkt dat er verschillend wordt gedacht over jarig zijn met Kerstmis. Veel 'geluksvogels' vinden het fijn om hun verjaardag te vieren op Kerstavond, Eerste of Tweede Kerstdag. Een enkeling is het daar helemaal niet mee eens.

4. Gratis vijf gangendiner in Den Haag: 'Onze gasten zijn allemaal alleen met kerst'

En met kerst hoort niemand alleen te zijn. Daarom organiseerden Resto Van Harte, de gemeente Den Haag en Albert Heijn op Eerste en Tweede Kerstdag een gratis diner in een tent op het Plein voor in totaal ruim vierhonderd Hagenaars. Er hielpen zo'n vijftig vrijwilligers mee, onder wie de Haagse wethouder Karsten Klein. Volgend jaar wil de organisatie het veel groter aanpakken. Gedacht wordt aan een diner voor twee- tot drieduizend man op het Malieveld.

Het weer: vanochtend trekt de regen weg, overdag is het een tijd lang overwegend droog en misschien laat de zon zich even zien. Later in de middag en zeker in de avond opnieuw regen. De wind luwt wat en de middagtemperatuur ligt op 6 à 7 graden.

Vanavond op TV West: Wegen naar zee (aflevering 4/7)

Sinds woensdag 6 december zendt TV West de serie Wegen naar Zee uit. We volgen de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar. In deze aflevering: de familie Schaap-Spaans (vuurstapel Duindorp).