Bestelbus gaat in vlammen op in Delft De vlammen sloegen rond 1.30 uur uit het busje. (Foto: AS Media)

DELFT - Aan de Rotterdamseweg in Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbus in vlammen opgegaan. De vlammen zouden rond 1.30 door een beveiliger zijn ontdekt.

Geschreven door `Redactie

De gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de bestelbus verloren ging. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Begin deze maand werd er ook al een auto in Delft vernield door brand. Die auto was geparkeerd aan de Van Foreestweg.