DEN HAAG - Een filiaal van Blokker in Den Haag is woensdagochtend overvallen, meldt de politie. Twee mannen van 17 à 18 jaar sloegen rond 6.45 uur hun slag bij de vestiging aan de Grote Marktstraat.

Ze zijn gevlucht met een onbekende buit. Meer informatie over de overval is er nog niet. De politie is een zoekactie in de omgeving gestart.