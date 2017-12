Jacques Nieuwlaat waarschuwt Raymond van Barneveld: 'Van der Voort speelde in jaren niet zo goed'

DEN HAAG - Vincent van der Voort is de volgende opponent met wie Raymond van Barneveld woensdag moet afrekenen op weg naar zijn zesde wereldtitel darts. De Hagenaar maakte tot nu toe indruk in Londen met de overtuigende manier waarop hij afrekende met de Engelsman Richard North en de Australiër Kyle Anderson. Maar dartscommentator Jacques Nieuwlaat waarschuwt dat Barney niet te licht over Van der Voort te denken.

'Vincent doet het beter dan verwacht', benadrukt Nieuwlaat. 'Hij heeft de laatste tijd veel last gehad van blessures, maar inmiddels is hij daaraan behandeld.' En dat is te merken, volgens de Haagse 'mastercaller'. Hij wijst op de 4-0 zege van Van der Voort op de Engelse topper Dave Chisnall en de 3-1 overwinning van 'The Dutch Destroyer' op de Engelse oud-wereldkampioen Steve Beaton. 'Ik heb Vincent in jaren niet zo goed zien spelen. Het kan een aardig potje worden.'



'Van Gerwen lijkt onklopbaar'

Maar de statistieken zijn in het voordeel van 'Barney'. 'In de onderlinge tv-ontmoetingen staat het 11-0', weet Nieuwlaat. 'Maar als Vincent lang kan bijblijven, weet je niet wat er gebeurt...' De wedstrijd is vandaag de tweede van de avond.

Ook de derde Nederlandse troef komt woensdagavond in actie. Regerend wereldkampioen Michael van Gerwen treft de Welshman Gerwyn Price. 'Van Gerwen maakt tijdens dit WK on-ge-lo-fe-lijk veel indruk,' vindt Nieuwlaat. 'Hij won zijn wedstrijden, tegen landgenoot Christian Kist en 'Lethal Biscuit' James Wilson, met overmacht.'

Als de Brabander zo doorgaat, ziet Nieuwlaat Van Gerwen voor de derde keer wereldkampioen worden. 'Of er moet echt iemand boven zichzelf uitstijgen of Michael moet zelf een mindere dag krijgen. Maar Van Gerwen lijkt onklopbaar.'

