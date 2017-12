Recordaantal bezoekers voor Museum Volkenkunde Leiden

DEN HAAG - Het Museum Volkenkunde in Leiden heeft dit jaar een recordaantal van 182.000 bezoekers getrokken. Vooral de tentoonstelling 'Cool Japan' was populair.

Met 'Cool Japan', dat tot en met september te zien was, werd vooral een jonger publiek getrokken. Maar liefst 54% van de bezoekers was jonger dan 45 jaar, een unicum. Ook andere tentoonstellingen zoals 'Wereld Vol Veren' en 'Canadese Inuit Kunst' waren zeer succesvol.

Museum Volkenkunde had dit jaar ook een reizende tentoonstelling. Floortje Dessing, Kenny B, Soufiane Touzani en Filemon Wesselink selecteerden in het museumdepot hun favoriete objecten uit de collectie. Deze verborgen schatten waren vervolgens te zien op verschillende stations in een glazen wachtruimte. Ook station Leiden werd aangedaan.

Ook musea in Den Haag trekken flink wat meer bezoekers. Het Haags Historisch Museum zal 2017 naar verwachting afsluiten met ruim 47.000 bezoekers, ruim 4.000 meer dan in 2016.

Museum de Gevangenpoort ontving begin december al zijn 60.000ste bezoeker en mikt op een aantal van 63.000 voor 2017. Daarmee staat het in de top 3 van best bezochte jaren sinds het gebouw in 1853 als museum werd geopend.

