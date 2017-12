Tientallen kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen en vernietigd

DEN HAAG - In een huis aan de Parallelweg in Den Haag heeft de politie afgelopen weekend 22,5 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is woensdagochtend bekendgemaakt.

In een huis aan de Kaapstraat in Den Haag ontdekte de politie een illegaal vuurwerkpakket van acht kilo en in de Goeveneurlaan en bij een huis aan de Annie Foorestraat werd respectievelijk één en vier kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk bestond onder meer uit cobra’s, nitraten en rode strijkers.

Alle betrokkenen worden door de politie verhoord en krijgen een proces-verbaal. Het vuurwerk wordt vernietigd. Illegaal vuurwerk is namelijk verboden, benadrukt de politie: 'Je hebt potentieel een moordwapen in handen.'



'Houd mijn hart vast'

De Haagse politiechef Paul van Musscher wil dat het illegale vuurwerk van de markt verdwijnt. Dat zei hij vorige week in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Als je kijkt naar de kracht van dit vuurwerk, dan houd ik mijn hart vast.'

Hij roept de ouders op goed te kijken wat hun kind in huis heeft. 'Want als je meerdere van dit soort dingen in huis hebt en het gaat af; de gevolgen zijn niet te overzien. Je moet het niet willen. Better be safe than sorry.'

