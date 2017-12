Opbouw vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen weer van start

DEN HAAG - Het is weer tijd om vreugdevuren te bouwen. Sinds dinsdagavond tien uur zijn de bouwers van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen bezig. Tot Oudejaarsavond wordt er dag en nacht gebouwd aan de traditionele vuurstapels die 1 januari, kort na middernacht, worden aangestoken. Maar voor het zover is moet er eerst een goede basis worden gelegd. Omroep West volgde de 'stapelaars' op Scheveningen.

De nieuwe organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen is pas enkele maanden bezig, maar toch werd er dinsdagavond met man en macht gewerkt aan de basis van het vreugdevuur. Die moet volgens de bouwers goed zijn, om te zorgen dat er later deze week geen problemen ontstaan.

Bij de bouw van die basis is met name ook een rol weggelegd voor de jonge bouwers. Later in de week wordt het werk een stuk gevaarlijker. Dan mogen alleen de meest ervaren bouwers meehelpen.

Onzekerheid





Toch was het lange tijd onzeker of er dit jaar door Scheveningen wel op het Noorderstrand zou worden gebouwd. De oude organisatie stapte op na een geschil met de gemeente. Reden zou een optelsom van tegenvallers zijn, waaronder de maatregel om de hoogte van de brandstapels te beperken en plannen van de gemeente om de vuurwerkshow te verplaatsen.

In oktober werd bekend dat er vanuit de gemeente Den Haag voldoende vertrouwen is in de nieuwe organisatie waardoor de traditie kon worden voortgezet.

Notaris





Bij de buren van het vreugdevuur op Duindorp werd dit jaar de organisatie niet vervangen, maar juist een stap richting meer professionaliteit gezet. Zij gingen in oktober naar de notaris om een stichting op te richten voor hun vreugdevuur.

