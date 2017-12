Hoe overleef je de nieuwjaarsduik? Vijf tips

DEN HAAG - De nieuwjaarsduik is niet voor watjes. Een hoop mensen moeten er niet aan denken: nog met een brakke kop van de avond ervoor het ijskoude water inrennen. Ben jij wel zo'n held die gewoon kopje onder gaat op 1 januari? Wij hebben vijf tips.

Tip 1: Kom op tijd

Veel nieuwjaarsduiken hebben een maximaal aantal deelnemers. Zorg dus dat je op tijd bent, anders kun je misschien helemaal niet meedoen. Door op tijd te komen heb je ook meer tijd om je voor te bereiden.

Tip 2: Niet fit? Niet duiken!

Als je je niet fit voelt, kan je volgens de Reddingsbrigade beter niet duiken. Het is niet alleen een risico voor jezelf, maar ook voor hulpverleners en andere duikers. Word je opeens onwel tijdens of na de duik, meld je dan bij de EHBO. Maar niet je kater als excuus gebruiken, want die verdwijnt door het duiken als sneeuw voor de zon.

Tip 3: Warming-up

Waarschijnlijk sta je wel even te koukleumen op het strand voordat je het water ingaat. Houd je kleren dus zo lang mogelijk aan. Ook is het verstandig om een warming-up te doen, zodat je niet al bevroren bent voor je überhaupt gedoken hebt.

Tip 4: Muts en handschoenen

Draag tijdens de duik een muts, want je verliest veel warmte via je hoofd. Ook handschoenen zijn een goed idee als je het snel koud hebt. De Reddingsbrigade raadt ook aan iets aan je voeten te dragen.

Tip 5: Opdrogen en opwarmen

Je lichaam moet de warmte eerst kwijt, dus wacht na het duiken even met aankleden. Ook de reddingsbrigade waarschuwt om je niet direct te dik aan te kleden. Neem een grote handdoek mee om jezelf af te drogen en trek daarna een badjas aan. Het is wel slim om dan al iets warms aan je voeten te hebben! Kleed je na een minuut of tien lekker warm aan en geniet van een lekkere kop erwtensoep.

