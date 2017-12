Deel dit artikel:











Auto brandt uit, politie vermoedt brandstichting Brandstichting wordt niet uitgesloten. (Foto: Twitter politie Loosduinen)

DEN HAAG - Op de Oude Haagweg in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Het gaat om een zilverkleurige Ford Focus.

Het vuur werd rond 2.45 uur ontdekt, maar de gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie laat weten dat brandstichting niet wordt uitgesloten. Ook in Delft was het in de nacht van dinsdag op woensdag raak. Daar ging een bestelbus in vlammen op. Die was geparkeerd aan de Rotterdamseweg.