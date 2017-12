Vrijwilliger van het jaar Frank Hageman: 'Ik had ook achter de geraniums kunnen gaan zitten'

NOOTDORP - 'Ik kwam ineens zonder werk te zitten', zegt oud-postbode Frank Hageman. 'Ik kon thuis achter de geraniums gaan zitten, maar ik wilde wat doen. Toen zochten ze hier een wandelmaatje. Nou, wandelen kon ik wel. Niet wetend dat ik in zo'n mooie wereld terecht zou komen...'

Frank Hageman is tegenwoordig soms vijf dagen per week als vrijwilliger actief voor de gehandicapten van Ipse De Bruggen in Nootdorp. Deze maand werd Frank door werkgeversorganisatie ZorgZijn-Werkt uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar in de regio Haaglanden. Dat had voor hem niet gehoeven. 'Het is nou niet dat ik denk dat ik de allerbeste vrijwilliger ben, welnee. Je weet hoe dat gaat met zulke verkiezingen. Maar ik doe mijn best.'

Frank is één van die duizenden mensen in de zorg die elke dag hun beste beentje voorzetten. Ook het afgelopen jaar is de zorg veel negatief in het nieuws geweest vanwege geld- en personeeltekorten. Maar van zorgtekort kun je dankzij mensen als Frank niet spreken.



Direct verkocht

'Vanaf dag één was ik verkocht. Die glimlach die je ervoor terugkrijgt, is onbetaalbaar', zegt de vrijwilliger van het jaar. Deze woensdag is hij met bewoner Jan van Ipse De Bruggen in Nootdorp een uurtje aan het fietsen.

Frank Hageman: 'Je ziet hem gaandeweg steeds meer plezier krijgen. Voorheen was hij met een rood stoplicht niet te houden, dan werd hij onrustig. Nu blijft hij heel kalm. Dan wachten we gewoon even, denkt-ie dan.'

