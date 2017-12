'Rijksmonument loopt gevaar,' gemeente dreigt eigenaar verwaarloosd Ivicke met dwangsom

Huize Ivicke in Wassenaar is zwaar vervallen. (Foto: Heleen Ogier)

WASSENAAR - Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar neemt maatregelen tegen de eigenaar van het verwaarloosde rijksmonument Ivicke. De gemeente wacht 'al maanden' op een integrale visie voor het herstel van de buitenplaats en heeft daar genoeg van.

'De tijd van praten is voorbij,' benadrukt wethouder Inge Zweerts de Jong. 'Op 12 oktober 2016 heeft de Monumentenwacht een inspectierapport opgesteld. Naar aanleiding van dit rapport is er contact geweest tussen het team Vergunningen en de architect van de eigenaar. Er is ons verzekerd dat er een integrale visie op het herstel van de buitenplaats zou komen.'

De eigenaar heeft weliswaar de dakkapellen en een buitenhuisje wind- en waterdicht gemaakt, maar verder is er volgens de wethouder nog niks gebeurd. Met de dwangsom hoopt Zweerts de Jong een eind aan die situatie te maken. Ivicke is een exacte kopie van Klampenborg, een landhuis in Denemarken.



'Krottenkoning'

De eigenaar van Ivicke moet uiterlijk 1 september 2018 maatregelen hebben genomen om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dit om te voorkomen dat nog meer schade aan het monument ontstaat. Als hier niet tijdig of niet volledig aan wordt voldaan, moet de eigenaar een dwangsom aan de gemeente betalen.

Ivicke is eigendom van Bever Holding, het bedrijf van Wassenaarder Ronnie van de Putte, die als bijnaam heeft 'de krottenkoning'. Eén van zijn bekendste eigendommen was 'Het gat van Van de Putte,' de hoek van het Stationsplein in Leiden, waar na jarenlang getouwtrek nu eindelijk gebouwd wordt, maar niet door Bever Holding. Dat verkocht de grond aan de gemeente.



Noordwijk

Ook Noordwijk zucht al jarenlang onder het gebrek aan activiteit van de Bever Holding. Het bedrijf is onder meer eigenaar van 'Het gat van Palace', een parkeerplaats op de hoek van de Koningin Wilhelminaboulevard. Tot 1978 stond daar het Palace Hotel, maar dat werd door brand verwoest. Van de Putte zou samen met VolkerWessels die plek herontwikkelen, maar van dat plan is al bijna twee jaar niks meer vernomen.