Zo hou je je goede voornemens wél vol

DEN HAAG - Stoppen met roken, afvallen, minder alcohol drinken, meer geld sparen... Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Toch houden we die voornemens maar zelden vol. 'Mensen hebben vaak een ambitieus doel, maar geen plan om het te halen', legt lifecoach Sanne Wurzer uit. We vroegen de coach uit Den Haag om tips om hoe je je goede voornemens dit jaar wel vol kan houden.

Een deel van het probleem zit volgens Sanne in de negatieve instelling waarmee mensen hun voornemens maken. 'Veel mensen beginnen die voornemens uit ontevredenheid, uit kritiek op zichzelf en op hoe ze het gedaan hebben tot nu toe. Mensen blijven daar behoorlijk diep in hangen en dan geloven ze zelf al niet meer in de haalbaarheid.'

Dat is al geen goed begin. 'Wat wel werkt, is eerst te kijken waar je al wél tevreden over bent. In plaats van alleen maar te benoemen wat er allemaal zo slecht gaat', vertelt Sanne. 'Als je beter in je vel zit en tevreden bent, sta je al steviger en start je vol energie.'



Plan maken

Toch kan het ook nog helemaal misgaan als je vol goede moed aan je voornemens begint. Dat komt vooral door het stellen van veel te grote doelen, denkt de lifecoach. 'Je kan zeggen dat je twintig kilo moet afvallen, maar het is beter om te beginnen met twee kilo.' Een kleiner doel is veel makkelijker om vol te houden.

'Begin met een klein doel en hak dat op in kleine stapjes. Hou je ook aan die stapjes. En breid je doel uit als het eerste doel is gehaald.' Maak ook een realistisch en haalbaar plan bij je voornemen, dan wordt het behapbaar.'



Buddy

Als je het echt heel moeilijk vindt om je aan goede voornemens te houden, is het misschien een idee om een buddy - een maatje - te zoeken. 'Je hebt samen een doel. Als je het moeilijk hebt, bel je elkaar voor support en tips. Zo sleep je elkaar erdoorheen', zegt Sanne.

Sowieso moet je niet meteen je hele goede voornemen overboord gooien als er een kleine tegenslag is. 'Het hele leven is ups en downs. Als je alles meteen opgeeft, dan kun je net zo goed meteen in je kist gaan liggen. Het mag tegenzitten: de vraag is hoe je ermee omgaat.'



Belonen

Tóch dat stukje chocoladetaart, tóch een keertje niet naar de sportschool... zo erg is het helemaal niet. 'Je bent niet meteen terug bij af! Alles wat je al hebt gedaan, is een investering. Dat zijn dingen die helpen.' Niet meteen opgeven dus.

Sta genoeg stil bij de kleine stapjes die je wél lukken. 'Waardeer en beloon jezelf daarvoor. Wees daar tevreden over en sta erbij stil: ik ben goed bezig.'

