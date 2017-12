Mortierbommen gevonden in Haagse vuurwerkwinkel; vergunning ingetrokken

DEN HAAG - De Haagse vuurwerkwinkel De Tientonner heeft geen vergunning gekregen van de gemeente om vuurwerk te verkopen, omdat er in augustus bij een politiecontrole mortierbommen zijn gevonden. Ook lag er vuurwerk in de hal en op de zolder van het bedrijfspand aan de Dekkershoek, terwijl dat in een speciale bewaarruimte moet worden opgeslagen.

De gemeente besloot De Tientonner geen vergunning te verlenen voor de verkoop van vuurwerk 'in het belang van de openbare orde'. De eigenaar van de vuurwerkwinkel stapte naar de rechter en vertelde tijdens de zitting dat hij niet op de hoogte was van de mortierbommen. 'Ik wist niet dat het professionele vuurwerk in mijn bedrijfspand lag. Een deel van het pand wordt door anderen gebruikt.'

De verkoper zei dat hij zich bewust was van de ernstige situatie en direct maatregelen heeft genomen. Er zijn daarna geen overtredingen meer geconstateerd. 'Ik heb nooit problemen gehad en het pand voldoet aan alle eisen. Waarom er sprake is van een verstoring van de openbare orde, is niet duidelijk.'



Rechter geeft gemeente gelijk

De rechter deed vlak voor kerst uitspraak; de vuurwerkverkoopvergunning is terecht geweigerd door de gemeente. Volgens de rechter moet een vuurwerkverkoper voldoen aan de veiligheidseisen. 'De verkoper had zeer zwaar vuurwerk voorhanden, dat lag niet in een veilige afgeschermde omgeving, nog daargelaten of de verkoper dat vuurwerk überhaupt mocht opslaan.'

De Tientonner blijft dicht dit jaar en schrijft op de website dat 'ondanks deze tegenslag wij ons niet klein laten maken'.