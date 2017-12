Subsidie voor 3D-geprinte onderbeenprothese

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee bedrijven uit Alphen aan den Rijn en Delft hebben van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken een financiële bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van een speciale onderbeenprothese. Het kunstbeen waar ze aan werken kan dankzij 3D-printing volledig gepersonaliseerd worden.

Het Alphense Leapfrog werd benaderd door Gyromotics uit Delft. En dat leidde tot een samenwerking. 'Een van de eigenaren van Gyromotics heeft een zoon met twee onderbeenprotheses', vertelt Annemarie Schouten van Leapfrog. 'Hij merkte dat zo'n prothese niet goed genoeg is, omdat het niet gepersonaliseerd is. Het wordt in grotere aantallen geproduceerd. En dat kan bijvoorbeeld voor knieproblemen zorgen.'

Om dat soort problemen in de toekomst tegen te gaan, bedachten de bedrijven samen een gepersonaliseerde 3D-geprinte onderbeenprothese. Schouten: 'Zo wordt de voet gepersonaliseerd en ook het enkelgewricht. Die onderdelen gaan we onder meer in 3D printen'.



Toekomst

Volgens Annemarie Schouten is printen op deze manier een flinke stap vooruit in de techniek, ook op medisch vlak. Zo leverde haar bedrijf een 3D-printer aan een ziekenhuis in Australië. 'Zij printen botten uit ter voorbereiding van een operatie. Er wordt daar een CT-scan van het lichaam gemaakt, daarna printen ze een bepaald onderdeel uit.'

De provincie en het ministerie hebben bijna 10 miljoen euro verdeeld onder 52 Zuid-Hollandse bedrijven, waaronder aan Leapfrog en Gyromotics. 'Daarmee kunnen de bedrijven innovatieve onderzoeksprojecten beginnen voor nieuwe producten, toepassingen en diensten voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, slimme logistiek of voedselveiligheid', zegt de provincie Zuid-Holland.

LEES OOK: Atleet Ronald Hertog uit Gouda droomt van goud op Paralympische Spelen