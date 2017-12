Tientallen Hagenaars met gebiedsverbod rondom jaarwisseling

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft enkele tientallen mensen een gebiedsverbod opgelegd voor oud en nieuw. Notoire overlastgevers kunnen preventief zo'n verbod krijgen. Een gebiedsverbod kan een aantal uren of meerdere dagen gelden.

Gebiedsverboden worden opgelegd door de burgemeester. Die moet overlast kunnen aantonen en de vrees hebben dat het opnieuw mis kan gaan. Wie niet in zijn eigen wijk mag zijn, mag alleen via een bepaalde route zijn wijk verlaten.

Vorig jaar legde de burgemeester van Den Haag 14 gebiedsverboden op en 7 Hagenaars kregen vlak voor de jaarwisseling een persoonlijke waarschuwingsbrief. Het precieze aantal gebiedsverboden voor de komende jaarwisseling is niet bekend.



Huisarrest

Daarnaast moeten 4 mensen in de regio binnen blijven tijdens de jaarwisseling. Deze straf is door de rechter opgelegd na meerdere ordeverstoringen het afgelopen jaar. Vorig jaar hadden 6 mensen in de regio huisarrest tijdens de jaarwisseling.