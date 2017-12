Wassenaars atelier hoeft topschilderij voorlopig niet terug te geven

WASSENAAR - Het Wassenaarse restauratieatelier Redivivus hoeft een mogelijk topschilderij van de Russische schilder Kazimir Malevich (1878-1935) voorlopig niet terug te geven aan zijn eigenaar, een Russische kunsthandelaar. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter woensdag bepaald.

Tijdens een kort geding twee weken geleden eiste Dmitri Shushkalov, de kunsthandelaar, het schilderij terug van het atelier. Hij had het doek daar laten restaureren. Vervolgens deed het atelier, ook op verzoek van Shushkalov, onderzoek naar de authenticiteit van het schilderij. Het avantgardistische werk is tijdelijk zoek geweest in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het maakt onderdeel uit van een serie schilderijen van Malevich met een groot zwart kruis, genaamd 'Suprematism of the Spirit'.

Als het kunstwerk in het Wassenaarse atelier werkelijk het zoekgeraakte schilderij is dan heeft het een potentieel zeer hoge waarde. Volgens de Russische kunsthandelaar kan het op een veiling 60 miljoen euro opbrengen. Omdat het speurwerk naar de herkomst van het schilderij te weinig opleverde, eiste Shushkalov het topstuk terug van Redivivus.



Rekening van 170.000 euro

Het Wassenaarse atelier wil dat de Rus eerst nog even afrekent voor zijn speurwerk. Het gaat om een factuur van 170.000 euro. Zolang Shushkalov niet betaalt, krijgt hij het schilderij niet terug. De rechter oordeelt nu dat het Wassenaarse atelier het volste recht heeft om het schilderij voorlopig niet af te geven. Het staat vast dat Redivivus researchwerkzaamheden heeft verricht, meent de rechter. Daar moet dan ook een redelijk loon tegenover staan.

Volgens kunsthandelaar Shushkalov had hij met het Wassenaarse atelier afgesproken dat hij alleen zou betalen als het speurwerk van Redivivus resultaat opleverde. Voor de rechter staat niet vast dat een dergelijke regeling is getroffen tussen beide partijen.

