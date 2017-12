Deel dit artikel:











Hagenaar krijgt 12 jaar cel voor overvallen op bejaarde vrouwen Vrouwe justitia. (Foto: archief Omroep West).

DEN HAAG - Een 31-jarige man uit Den Haag is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een serie woningovervallen en straatroven in Amsterdam en Diemen. Er was zes jaar en tbs geëist. De slachtoffers waren elke keer hoogbejaarde vrouwen.

De Hagenaar werkte samen met twee minderjarige neven. De drie deden zich voor als pakketbezorgers en wisten zo bij hun slachtoffers binnen te dringen. Ze kozen voor 'kwetsbare slachtoffers die geen weerstand konden bieden en door het geweld getraumatiseerd zijn,' zo betoogde de officier van justitie eerder bij de rechtszitting. De daders konden worden gepakt omdat ze ook de voormalige schoonmoeder van de man uit Den Haag overvielen. Zij herkende één van de daders. De twee minderjarige neven zijn ook veroordeeld, allebei conform de eis. Eén kreeg een jaar cel, de maximale straf voor een minderjarige, en jeugd-tbs. De andere jongen kreeg ook jaar gevangenisstraf, waarvan 241 dagen voorwaardelijk.