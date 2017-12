Advocaat biedt oude liefde de helpende hand: 'Sparta gaat erin blijven'

DEN HAAG - In de perskamer van Het Kasteel hangt een lange rij portretfoto's van illustere trainers die allemaal bij Sparta werkten, onder wie oud-bondscoaches als George Kessler, Elek Schwartz en Frank Rijkaard. Binnenkort komt daar een foto van Dick Advocaat bij. Een maand nadat de Hagenaar als meest succesvolle bondscoach ooit was gestopt bij Oranje, gaat de 'Kleine Generaal' naar Spangen om de oudste profclub van Nederland in de eredivisie te houden. Iets wat Frank Rijkaard in 2002 niét lukte.

De 70-jarige Hagenaar neemt niet alleen zijn trouwe Haagse rechterhand Cor Pot en Fred Grim mee naar Het Kasteel, maar ook zijn bekende branie. Dat kan de club ook wel gebruiken; Sparta won dit seizoen pas twee competitieduels en bungelt met elf punten uit zeventien wedstrijden onderaan de ranglijst. 'Het gaat heel zwaar worden. Hoe we het doen maakt niet uit, maar het belangrijkste is dat we erin blijven. En dat gaat ook gebeuren, daar ben ik echt van overtuigd, aldus Advocaat.'

De Hagenaar werd een dag na de historische thuisnederlaag van Sparta tegen Feyenoord (0-7) en het daaropvolgende ontslag van Alex Pastoor gebeld door zijn oude makker Leo Beenhakker. Advocaat stond niet direct te springen, bekende hij. 'Ik ben heel erg geschrokken van Sparta. Er zat niets meer in, het elftal was dood. Leo, Fred en Cor waren echter heel enthousiast, dus dan zou het vreemd zijn als ik "nee" had gezegd. En misschien kunnen we er toch wel wat van maken.'



Premier League

Advocaat kon ook weer naar de Premier League, maar hij had zijn vrouw beloofd alleen nog in Nederland aan de slag te gaan. En als oud-Spartaan heeft de Kasteelclub een speciale plek in zijn hart. De Hagenaar krijgt de (financiële) ruimte om de selectie komende maand flink te versterken. Advocaat debuteert op 16 januari in de inhaalwedstrijd tegen Vitesse, op het Kasteel.

TERUGKIJKEN: TV West Sport met Cor Pot