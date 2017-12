Kijk terug: de leukste vragen uit de Q&A met weerman Huub Mizee

DEN HAAG - Woensdagmiddag was het zover: de Q&A met Huub Mizee op onze Facebookpagina, waarbij de weerman heel wat antwoorden op jullie vragen heeft gegeven. Heb je het gemist? Wij zetten de leukste vragen op een rijtje!

Wat vindt Huub het mooiste weer?

'Dat is een lastige vraag, want ik kan van heel veel weersverschijnselen genieten, maar onweer heeft toch altijd wel mijn meeste belangstelling gehad en wat verder weg in de wereld ook de orkanen. Vooral de meer opvallende weersverschijnselen dus, zoals storm, bliksem, onweer en dan zo af en toe in de winter een flink pak sneeuw. Dat vind ik mooi', zegt Huub.

Wat dat betreft heeft Huub niks te klagen, want het weer kent steeds meer uitersten, toch?

‘Dat klopt. Behalve dat het weer verandert sinds ik mij ermee bezighoud, sinds 1969, verandert nu ook het klimaat. Ieder jaar gebeuren er steeds meer bijzondere dingen, dat was afgelopen jaar in Nederland het feit dat we heel veel warmterecords hebben gehad, zelfs in oktober nog. Er zijn heel veel zware orkanen op de oceaan geweest, één daarvan was Ophelia die bij Ierland in de buurt kwam en waar wij nog last van hebben gehad, want het stof van de bosbranden uit Portugal werd toen zichtbaar door onder andere een roodoranje zon.'

En vooral dat laatste vindt Huub heel bijzonder. 'Op de bewuste dag werd het helemaal grauw en grijs, maar de zon kwam er nog als een oranje bol doorheen. Dat wil zeggen dat alle andere kleuren van het zonlicht zoals blauw, violet en groen er uit werden gefilterd door de rookdeeltjes die boven West-Europa overdreven. Dat had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt.'

Hoe ziet het klimaat er over 100 jaar uit?

Volgens Huub zijn de wetenschappers het over één ding eens: 'De aarde wordt warmer, het wordt natter op aarde en er komen meer weerextremen voor. Maar over 100 jaar is wel heel ver weg, zelfs wetenschappers houden een slag om de arm, ze geven namelijk een scenario aan. Dat het zo zou kunnen worden. Maar je zou kunnen zeggen dat het over 50 jaar in de zomer vaak boven de 30 graden zal worden.'

Wat zijn chemtrails precies?

'Chemtrail is de benaming die een bepaalde groep mensen geeft aan de vliegtuigsporen die we zien in de lucht. Er is een aantal mensen bang voor, omdat ze geloven dat de overheid met die vliegtuigen ons besproeit. Ze zijn bang dat er in die vliegtuigsporen chemicaliën zitten, waarmee we beïnvloed zouden kunnen worden in bijvoorbeeld ons denken.'

Huub heeft echter een meteorologische verklaring voor het fenomeen. 'Het is waterdamp wat je ziet in de vorm van ijskristalletjes. Als de lucht droog is, zal de waterdamp die uit zo’n vliegtuig komt niet condenseren tot ijsdeeltjes. Als de lucht vochtig wordt, gebeurt dat wel en dan ontstaat er zo'n vliegtuigwolk.'

Wat voor weer kunnen we verwachten met de jaarwisseling?

'Het wordt wisselvallig. Het wordt wel zacht maar juist aan het begin van het jaar wordt het kouder en komt er weer een front langs met wat regen en vrij veel wind. Maar of we echt last krijgen van regen, is lastig te zeggen. Misschien valt de bui wel om 23.00 uur of om 04.00 uur, dan hebben we alsnog een droge jaarwisseling.'

Bekijk de video als je de hele Q&A met onze weerman Huub Mizee terug wilt zien:



LEES OOK: Fanclub Huub Mizee mateloos populair: 'We denken aan een fandag'