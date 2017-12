Deel dit artikel:











Programma's herdenken overleden presentator Joost Karhof Nieuwsuur-presentator Joost Karhof. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Meerdere programma's staan woensdag stil bij het overlijden van de Haagse presentator Joost Karhof (48). Hij stierf dinsdag nadat hij in de middag onwel was geworden. Lara Rense, presentatrice van het radioprogramma Nieuws en Co, kondigde aan dat de uitzending gewoon doorging, omdat Karhof dat zo gewild zou hebben.

Er werden op Radio 1 fragmenten van zijn werk uitgezonden en Pim van Galen van het voormalige tv-programma Den Haag Vandaag vertelde over zijn oud-collega. Na de compilatie van fragmenten werd een plaat van George Michael voor hem gedraaid. 'Ik vond het een lieve man', zei Pim van Galen. Hij werkte vanaf 1999 met hem samen bij het politieke programma Den Haag Vandaag. 'Hij had een bandje ingestuurd van een interview bij Omroep West', vertelde Van Galen. 'Daarna moest hij een testinterview doen en binnen vijf minuten hebben we hem toen aangenomen.'

Nieuwsuur Woensdagavond stond tv-programma Nieuwsuur onder meer met fragmenten van de presentator stil bij het overlijden van Karhof, die ook het actualiteitenprogramma presenteerde. Hoofdredacteur van Nieuwsuur Joost Oranje meldde via Twitter dat het een 'onwerkelijke dag op de redactie van Nieuwsuur' was.

LEES OOK: Joost Karhof (48) overleden op Tweede Kerstdag