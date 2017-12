Deel dit artikel:











Annouk van der Weijden loopt olympische 3000 meter mis Annouk van der Weijden. (Foto: Orange Pictures)

NIEUWVEEN - Schaatsster Annouk van der Weijden is er woensdagavond niet in geslaagd om een startbewijs voor de olympische 3000 meter te bemachtigen. De 31-jarige Nieuwveense viel met haar vierde plaats op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) net buiten de boot. Met haar tijd (4.05,76) bleef ze ver verwijderd van de top-3 in Heerenveen.

Van der Weijden, die vier jaar geleden op de Spelen in Sotsji nog vijfde werd, moest meer dan anderhalve seconde toegeven op Carlijn Achtereekte. Die finishte in 4.03,99 als derde. Antoinette de Jong won in een tijd van 4.02,07. Zij hield verrassend viervoudig olympisch kampioen Ireen Wüst (4.03,39) achter zich. Melissa Wijfje zette de zesde tijd neer. De 22-jarige Ter Aarse klokte 4.07,29. Lisa van der Geest uit Warmond eindigde op grote afstand van de snelste drie, die zich rechtstreeks hebben geplaatst voor Pyeongchang.