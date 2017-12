Deel dit artikel:











Kai Verbij op kortste afstand naar Olympische Spelen, Kjeld Nuis en Hein Otterspeer niet Kai Verbij. (Foto: Orange Pictures)

HOOGMADE - Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen heeft Kai Verbij zich op de 500 meter geplaatst voor de Winterspelen in Pyeonchang. De 23-jarige schaatser uit Hoogmade werd woensdagavond tweede in 34,81 en moest alleen Ronald Mulder (34,49) voor zich dulden. Daarmee mag hij zich opmaken voor zijn eerste olympische deelname.

Regerend wereldkampioen Jan Smeekens kan zich dankzij de derde tijd (34,87) normaal gesproken eveneens opmaken voor de Spelen. Hein Otterspeer uit Gouda (34,91) en Kjeld Nuis (34,94) uit Zoeterwoude kwamen als nummers vier en vijf respectievelijk vier en vijf honderdsten van een seconde tekort. Nederlands kampioen Dai Dai Ntab was de grote verliezer van de krachtmeting. Hij ging in zijn rit tegen ploeggenoot Verbij twee keer vals van start, waardoor hij tegen diskwalificatie aanliep. Alleen rijdend wist de kopman van Team Plantina zich dus toch nog te kwalificeren. Olympisch kampioen Michel Mulder (zesde in 34,98) redde het niet. Hij kan derhalve zijn titel niet verdedigen.

Slagveld en bloedbad Door het grote aantal kanshebbers werd deze kwalificatiestrijd bij de mannen op de 500 meter vooraf al betiteld als een 'slagveld en een bloedbad'. Met name voor Ntab (23) kwam die voorspelling uit. De gretige sprinter kon zijn concentratie niet vasthouden toen de starter tot twee keer nogal lang leek te wachten met het startschot. Ontgoocheld verliet hij de baan. Bijna al zijn concurrenten zagen in hem een belangrijke kandidaat voor een olympisch startbewijs. Ntab krijgt vrijdag op de 1000 meter nog een herkansing, maar op die afstand behoort hij niet tot de favorieten. Hetzelfde geldt voor Michel Mulder (31), Nuis (28) en Otterspeer (29). De laatste twee moeten hun olympische debuut nog maken. LEES OOK: Annouk van der Weijden loopt olympische 3000 meter mis