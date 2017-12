Deel dit artikel:











Overval op tankstation in Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - Een tankstation aan de Calandstraat in Den Haag is woensdagavond overvallen. Dat meldt de politie. Het gaat om benzinestation Total bij de Laakhaven. De dader is op de vlucht geslagen.

De politie is op zoek naar een man met fors postuur. Hij droeg een zwarte muts en had een zwarte sjaal voor zijn mond. Hoeveel de man heeft buitgemaakt, wil een politiewoordvoerster niet zeggen. Ze bevestigt wel dát hij iets heeft meegenomen uit het pompstation. LEES OOK:

