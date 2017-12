Bewoner van balkon gered na keukenbrand in Den Haag

DEN HAAG - In de keuken van een woning aan de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag is woensdagavond brand ontstaan. Een bewoner is door de brandweer met een ladder van het balkon gered. Vijf omliggende woningen zijn ontruimd.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand is ontstaan in de keuken van een woning op de eerste etage, dat zich boven winkelpanden bevindt. Naast een bewoner zijn er ook twee katten in veiligheid gebracht door de brandweer. Twee personen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel nadat zij rook hadden ingeademd. Er zijn verder geen gewonden gevallen.

De bewoners van de vijf ontruimde woningen zijn opgevangen in een nabijgelegen politiebureau. De woningen worden gecontroleerd om te kijken of de bewoners woensdagavond nog terug naar huis kunnen. De bewoners van het huis waarin de brand is ontstaan, zullen in ieder geval elders moeten verblijven. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet bekend.

