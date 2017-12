Pizzeria overvallen in Nieuwerkerk

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Op een pizzeria aan de Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel is woensdagavond een overval gepleegd. Als verdachten heeft de politie twee getinte mannen van ongeveer tussen de 18 en 22 jaar op het oog.

Het overvallen afhaalrestaurant is een filiaal van New York Pizza. Eén van de beoogde daders, een man met normaal postuur, droeg een zwarte jas en spijkerbroek. De ander was donker gekleed en is op een zwarte scooter gevlucht.

Opvallend genoeg had één van de twee mannen een witte helm op met daaronder een rood-zwarte pet. Wat er is buitgemaakt, houdt de politie nog in het midden.

