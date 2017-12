Deel dit artikel:











Wintercircus Carnivale na een jaar afwezigheid terug in Den Haag Wintercircus Carnivale na een jaar afwezigheid terug in Den Haag. (Beeld: Omroep West) Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Een vuurvreter, het vlooiencircus, dwergen en de kop van jut: het zijn zomaar wat attracties die te vinden zijn op het festival Carnivale in het Huijgenspark in Den Haag. Na een jaar afwezigheid is het wintercircus tot en met zaterdag weer helemaal terug van weggeweest.

Omdat de gemeente vorig jaar geen subsidie wilde verstrekken, kon het festival toen niet doorgaan. Nadat een meerderheid van de Haagse gemeenteraad instemde met een motie om het winterfestival een doorstart te laten maken, kan Carnivale tussen kerst en oud en nieuw dit jaar weer ouderwets uitpakken. 'Super fijn! We hebben heel goed met de gemeente Den Haag gepraat en gelukkig zijn we er de komende drie jaar gewoon', zegt Joris Hentenaar van de organisatie. Tijdens Carnivale worden zo goed als uitgestorven acts en attracties weer bij elkaar gebracht en dat alles in een mystieke en vrolijke sfeer. LEES OOK:

Lichtjes, kerstmarkten en selfierobots: de leukste uitjes voor de kerstvakantie

Carnivale maakt doorstart, meerderheid Haagse raad stemt voor