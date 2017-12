Hilbrand Nawijn wil samenwerken met Forum voor Democratie

ZOETERMEER - Hilbrand Nawijn, de fractievoorzitter van Lijst Hilbrand Nawijn in de Zoetermeerse gemeenteraad, wil voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaan samenwerken met Forum voor Democratie. Dat zei hij woensdag in Studio Haagsche Bluf.

'Binnenkort gaan we praten met Thierry Baudet. Hij heeft alle mensen opgeroepen om op lokale partijen te stemmen. Dat is voor ons uitstekend', zegt Nawijn, ooit actief als kamerlid en minister voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Inmiddels is hij (ook) lid geworden van Forum voor Democratie (FvD). Fractievoorzitter Baudet van FvD heeft in Rotterdam al een lokale samenwerking met Leefbaar Rotterdam. 'Hij is het beste alternatief in de landelijke politiek’, aldus Nawijn. De Zoetermeerder hoopt met de hulp van FvD acht zetels te halen.

Nawijn zat samen met VVD-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer en de Voorschotense D66-lijsttrekker Adriaan Addringa in de studio van Radio West om terug te blikken op het politieke jaar. Wörsdörfer lacht hardop als hij de gewenste samenwerking tussen Baudet en Nawijn hoort. 'Ik vind het zo mooi als lokale partijen zeggen ‘Wij zijn dé lokale partij’. Ik was ook van de Haagse VVD, dus zat er ook namens een lokale club.'